Polizei Paderborn

POL-PB: Alleinunfall mit leichtverletzter Autofahrerin

Salzkotten-Oberntudorf (ots)

(mh) Bei einem Alleinunfall auf der Ellinghauser Straße in Salzkotten-Oberntudorf hat sich am Montagmorgen, 20. Oktober, eine Autofahrerin leichte Verletzungen zugezogen.

Die 44-Jährige war gegen 05.35 Uhr mit einem Dacia aus Tudorf kommend ortsauswärts unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf den angrenzenden Grünstreifen und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Dacia schleuderte über die Fahrbahn nach links, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Ein Rettungswagen brachte die leichtverletzte Frau in ein Paderborner Krankenhaus. Der Dacia musste abgeschleppt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

