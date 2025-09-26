Polizei Homberg

POL-HR: Polizeidirektion Schwalm-Eder: Verkehrskontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 26.09.2025:

Die Polizeidirektion Schwalm-Eder führte am Donnerstag mit Unterstützung von Polizeibeamten der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg, operativen Kräften und zwei Rauschgiftspürhunden zwischen 12:00 Uhr und 20:30 Uhr umfangreiche Verkehrskontrollen im Schwalm-Eder-Kreis durch. Ziel war die Feststellung von Fahrern unter Alkohol- oder Drogeneinfluss sowie die Überprüfung der allgemeinen Verkehrssicherheit.

An der Kontrollstelle in der Marburger Straße in Homberg wurden 85 Personen und 71 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei ergaben sich unter anderem folgende Feststellungen:

Ein Fahrzeugführer stand mutmaßlich unter dem Einfluss von Cannabis. Er wurde zur Dienststelle gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Bei einem Baustellenfahrzeug war die Ladung unzureichend gesichert. Der Mangel wurde noch vor Ort behoben, sodass die Fahrt anschließend fortgesetzt werden konnte. Ein Fahrer war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs - gegen ihn wurde Strafanzeige erstattet. Insgesamt wurden acht Ordnungswidrigkeitsanzeigen gefertigt, unter anderem wegen nicht angelegter Sicherheitsgurte.

Eine weitere Kontrollstelle befand sich in der Carl-Benz-Straße in Borken. Bei den 61 Personen und 47 kontrollierten Fahrzeugen konnten folgende Verstöße festgestellt werden:

Bei einem Beifahrer wurden ein verschreibungspflichtiges Medikament ohne Nachweis sowie ein feststehendes Messer mit einer Klingenlänge von 12 Zentimetern aufgefunden. Hier wird nun geprüft, ob ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz oder das Waffengesetz vorliegen. Ein Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs verfügte nicht über die erforderliche Haftpflichtversicherung - er muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Zusätzlich wurden neun Ordnungswidrigkeitsanzeigen, überwiegend wegen Gurtverstößen, gefertigt.

Das Ergebnis der Kontrollen verdeutlicht, wie wichtig regelmäßige Maßnahmen dieser Art sind, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten und weiter zu erhöhen. Auch in Zukunft sind im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Schwalm-Eder vergleichbare Kontrollen geplant.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell