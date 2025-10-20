Polizei Paderborn

POL-PB: Unbekannte stehlen Transporter beim Autohändler - Polizei sucht Zeugen

Büren-Steinhausen (ots)

(ivdh) Im Zeitraum zwischen Freitag, 10. Oktober, 17.00 Uhr und Freitag, 17. Oktober, 10.30 Uhr stahlen Unbekannte einen Opel Movano vom Außengelände eines Autohändlers am Goldhammerweg in Büren-Steinhausen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Diebstahl fiel dem Inhaber des Autohandels am Donnerstagmorgen auf und er informierte die Polizei. An dem weißen Opel befanden sich keine amtlichen Kennzeichen. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die zum genannten Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge an der Örtlichkeit wahrgenommen haben, werden gebeten, sich über die Rufnummer 05251 306-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell