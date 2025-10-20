PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Ein vollendeter und ein versuchter Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(ivdh) Unbekannte brachen am Freitag, 17. Oktober, zwischen 16.00 Uhr und 19.15 Uhr, in zwei Wohnungen im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses auf dem Neuenheerser Weg in Paderborn ein.

Der oder die Täter verschafften sich durch die Haustür Zutritt in das Gebäude und durch die Wohnungstür in die Wohnung. Hier durchsuchten sie die Räume und flohen mit der Beute in unbekannte Richtung. Die 59-jährige Bewohnerin war zur Tatzeit nicht zu Hause. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich.

Bei einer benachbarten Wohnung blieb es beim Einbruchsversuch. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Wer an der Örtlichkeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

