POL-PB: Unfall auf der L776 mit zwei leichtverletzten Autofahrern

Büren (ots)

(mh) Bei einem Unfall auf der L776 auf Höhe des Flughafens haben sich am Montagmorgen, 20. Oktober, zwei Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen.

Der 29-jährige Fahrer eines Ford Grand war gegen 07.05 Uhr in Richtung Paderborn unterwegs. Aufgrund von Unaufmerksamkeit kam er nach rechts ab und lenkte ein, um nicht mit der Leitplanke zu kollidieren. Dabei verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in den Gegenverkehr. Er stieß seitlich mit einem VW Tiguan zusammen, mit dem ein 28-Jähriger in Richtung Büren fuhr. Ein weiteres Auto, welches sich hinter dem Tiguan befand, konnte gerade noch rechtzeitig bremsen.

Die beiden Autofahrer wurden per Rettungswagen in Paderborner Krankenhäuser gebracht. Der Ford und der VW mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 40.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die L776 in Richtung Paderborn gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr ab dem vorherigen Kreisverkehr über die K37 ab.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

