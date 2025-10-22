Polizei Paderborn

POL-PB: Diebstahl aus zwei Autos

Paderborn (ots)

(mh) Unbekannte Täter sind am Dienstag, 21. Oktober, in zwei Autos im Paderborner Stadtgebiet eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 05.30 Uhr und 08.25 Uhr zerstörte der Täter die Seitenscheibe eines Kia Rio, der an der Hugo-Gerlach-Straße in Paderborn-Sennelager geparkt war. Er durchwühlte den Innenraum und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Auf einem Parkplatz an der Straße Am Westerntor in Paderborn warf ein Täter zwischen 19.30 Uhr und 20.00 Uhr die Seitenscheibe eines VW Golf ein. Er durchwühlte ebenfalls den Innenraum und flüchtete.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Gleichzeitig erinnert die Behörde daran, dass es sich bei einem Auto nicht um einen Tresor handelt. Autofahrer sollten ihre Wertsachen nicht im Fahrzeug zurücklassen. Das Auto sollte, auch bei nur kurzer Abwesenheit, stets abgeschlossen und die Fensterscheiben geschlossen sein. Ein geöffnetes Handschuhfach zeigt Tätern an, dass auch dort nichts zu holen ist.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell