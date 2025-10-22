PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Diebstahl aus zwei Autos

Paderborn (ots)

(mh) Unbekannte Täter sind am Dienstag, 21. Oktober, in zwei Autos im Paderborner Stadtgebiet eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 05.30 Uhr und 08.25 Uhr zerstörte der Täter die Seitenscheibe eines Kia Rio, der an der Hugo-Gerlach-Straße in Paderborn-Sennelager geparkt war. Er durchwühlte den Innenraum und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Auf einem Parkplatz an der Straße Am Westerntor in Paderborn warf ein Täter zwischen 19.30 Uhr und 20.00 Uhr die Seitenscheibe eines VW Golf ein. Er durchwühlte ebenfalls den Innenraum und flüchtete.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Gleichzeitig erinnert die Behörde daran, dass es sich bei einem Auto nicht um einen Tresor handelt. Autofahrer sollten ihre Wertsachen nicht im Fahrzeug zurücklassen. Das Auto sollte, auch bei nur kurzer Abwesenheit, stets abgeschlossen und die Fensterscheiben geschlossen sein. Ein geöffnetes Handschuhfach zeigt Tätern an, dass auch dort nichts zu holen ist.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 10:58

    POL-PB: Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses

    Delbrück (ots) - (ivdh) Am Montag, 20. Oktober, brach gegen 13.00 Uhr ein Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Straße Thülecke in Delbrück aus. Ursächlich war vermutlich ein technischer Defekt. Zwei Bewohner wurden leicht verletzt. Bei Eintreffen der Polizei stieg aus den Kellerschächten starker Rauch auf. Die alarmierte Feuerwehr war bereits mit Löscharbeiten beschäftigt. Ein 33-jährige Bewohner und ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 09:14

    POL-PB: Unfall auf der L776 mit zwei leichtverletzten Autofahrern

    Büren (ots) - (mh) Bei einem Unfall auf der L776 auf Höhe des Flughafens haben sich am Montagmorgen, 20. Oktober, zwei Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen. Der 29-jährige Fahrer eines Ford Grand war gegen 07.05 Uhr in Richtung Paderborn unterwegs. Aufgrund von Unaufmerksamkeit kam er nach rechts ab und lenkte ein, um nicht mit der Leitplanke zu kollidieren. Dabei verlor der Fahrer die Kontrolle über sein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren