PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Fahrer und Beifahrer bei Probefahrt schwer verletzt

POL-PB: Fahrer und Beifahrer bei Probefahrt schwer verletzt
  • Bild-Infos
  • Download

Hövelhof (ots)

(md) Am Dienstagmittag, 21. Oktober, verlor um 13.55 Uhr ein 56 Jahre alter Seat Arona-Fahrer auf der Bentlakestraße in Hövelhof in einer langgezogenen Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug und kam letztlich im Garten eines anliegenden Hauses zum Stehen. Der Fahrer und sein 30-jähriger Beifahrer verletzten sich dabei schwer.

Der 56-jährige Mann war am Mittag mit dem Auto zu einer Probefahrt auf der Bentlakestraße in Fahrtrichtung Sennestraße unterwegs. In der letzten langgezogenen Linkskurve vor der Sennestraße verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Pkw. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einer Straßenlaterne, die dadurch aus der Erde gerissen wurde. Durch die Wucht des Aufschlages gegen die Laterne dreht sich der Seat in Richtung Bentlakestraße, überschlug sich und klemmte die Laterne zwischen sich und der Fahrbahn ein. Dadurch rutschte das Auto auf dem Dach und der Laterne gegen eine angrenzende Grundstücksmauer. Der Seat rutsche mit der Beifahrerseite gegen die Mauer, schleuderte durch die Luft und kam schließlich auf dem Boden stehend in dem Garten zumStillstand.

Der Fahrer und sein Beifahrer kamen schwer verletzt in Paderborner Kliniken, das Auto musste abgeschleppt werden. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, die weiteren Ermittlungen dauern an. Es entstand Schaden in Höhe von 35.000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 10:58

    POL-PB: Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses

    Delbrück (ots) - (ivdh) Am Montag, 20. Oktober, brach gegen 13.00 Uhr ein Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Straße Thülecke in Delbrück aus. Ursächlich war vermutlich ein technischer Defekt. Zwei Bewohner wurden leicht verletzt. Bei Eintreffen der Polizei stieg aus den Kellerschächten starker Rauch auf. Die alarmierte Feuerwehr war bereits mit Löscharbeiten beschäftigt. Ein 33-jährige Bewohner und ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 09:14

    POL-PB: Unfall auf der L776 mit zwei leichtverletzten Autofahrern

    Büren (ots) - (mh) Bei einem Unfall auf der L776 auf Höhe des Flughafens haben sich am Montagmorgen, 20. Oktober, zwei Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen. Der 29-jährige Fahrer eines Ford Grand war gegen 07.05 Uhr in Richtung Paderborn unterwegs. Aufgrund von Unaufmerksamkeit kam er nach rechts ab und lenkte ein, um nicht mit der Leitplanke zu kollidieren. Dabei verlor der Fahrer die Kontrolle über sein ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 11:34

    POL-PB: Ein vollendeter und ein versuchter Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

    Paderborn (ots) - (ivdh) Unbekannte brachen am Freitag, 17. Oktober, zwischen 16.00 Uhr und 19.15 Uhr, in zwei Wohnungen im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses auf dem Neuenheerser Weg in Paderborn ein. Der oder die Täter verschafften sich durch die Haustür Zutritt in das Gebäude und durch die Wohnungstür in die Wohnung. Hier durchsuchten sie die Räume und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren