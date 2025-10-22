Polizei Paderborn

POL-PB: Fahrer und Beifahrer bei Probefahrt schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Hövelhof (ots)

(md) Am Dienstagmittag, 21. Oktober, verlor um 13.55 Uhr ein 56 Jahre alter Seat Arona-Fahrer auf der Bentlakestraße in Hövelhof in einer langgezogenen Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug und kam letztlich im Garten eines anliegenden Hauses zum Stehen. Der Fahrer und sein 30-jähriger Beifahrer verletzten sich dabei schwer.

Der 56-jährige Mann war am Mittag mit dem Auto zu einer Probefahrt auf der Bentlakestraße in Fahrtrichtung Sennestraße unterwegs. In der letzten langgezogenen Linkskurve vor der Sennestraße verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Pkw. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einer Straßenlaterne, die dadurch aus der Erde gerissen wurde. Durch die Wucht des Aufschlages gegen die Laterne dreht sich der Seat in Richtung Bentlakestraße, überschlug sich und klemmte die Laterne zwischen sich und der Fahrbahn ein. Dadurch rutschte das Auto auf dem Dach und der Laterne gegen eine angrenzende Grundstücksmauer. Der Seat rutsche mit der Beifahrerseite gegen die Mauer, schleuderte durch die Luft und kam schließlich auf dem Boden stehend in dem Garten zumStillstand.

Der Fahrer und sein Beifahrer kamen schwer verletzt in Paderborner Kliniken, das Auto musste abgeschleppt werden. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, die weiteren Ermittlungen dauern an. Es entstand Schaden in Höhe von 35.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell