Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Sensoren aus geparkten Fahrzeugen ausgebaut und entwendet - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben von Mittwoch (15.10.2025) 22:45 Uhr auf Donnerstag (16.10.2025) 10:00 Uhr an mindestens fünf geparkten Fahrzeugen im Bereich der Ludwigsburger Oststadt Fahrzeugsensoren ausgebaut und entwendet. Die fünf neuwertigen Fahrzeuge, die allesamt von der Marke Audi sind, standen im Bereich der Friedrichstraße, Jägerhofallee und Oststraße geparkt. Unter augenscheinlich fachmännischer Ausführung wurden aus dem Frontbereich der Fahrzeuge jeweils die beiden Sensoren eines Fahrassistenzsystems ausgebaut. Hierdurch entstand ein Gesamtsachschaden von rund 15.000 Euro. Der Polizeiposten Ludwigsburg-Oststadt, Tel. 07141 29920-0 oder E-Mail ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

