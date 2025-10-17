Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Aufgrund eines derzeit noch unklaren Unfallhergangs sucht das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag (16.10.2025) gegen 14:30 Uhr in der Einmündung der Bundesstraße 27 (B 27) zur Kreisstraße 1671 (K 1671) ereignete. In dem Bereich der zweispurigen Linksabbiegerspur von der B 27 aus Ludwigsburg kommend auf die K 1671 in Richtung Tamm kam es zu einer Kollision zwischen einem 46-jährigen Range Rover-Lenker und einem 48-jährigen Lkw-Lenker. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell