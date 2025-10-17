Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Zeugen zu Einbruch im Brucknerweg gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstagabend (16.10.2025) zwischen 18:50 Uhr und 19:30 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus im Brucknerweg in Tamm. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher mehrere Zimmer und entwendeten gemäß den ersten polizeilichen Ermittlungen Uhren und Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

