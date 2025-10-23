Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei verteilt Flyer zum Thema Einbruchschutz

Kreis Paderborn (ots)

(ivdh) Am Sonntag, 26. Oktober ist Tag des Einbruchschutzes. Aus diesem Grund verteilt das Kommissariat Prävention/Opferschutz bereits am Samstag, 25. Oktober, Infoflyer zum Einbruchschutz in Briefkästen im Kreisgebiet sowie im Stadtgebiet Paderborn. Die Verteilung läuft von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr.

Während der dunklen Jahreszeit sind Wohnungseinbrecher besonders aktiv. Kriminalhauptkommissarin Monika Freff erklärt: "Es gibt Möglichkeiten, das eigene Risiko deutlich zu vermindern und gleichzeitig jenes für den Einbrecher zu erhöhen, entdeckt oder gefasst zu werden." Dementsprechend gibt die Polizei auf den Flyern Informationen, Verhaltenstipps und Hinweise zum Schutz vor Einbrechern. Die Infoflyer werden nicht flächendeckend, sondern nur an Wohngebäuden verteilt, an denen die Beamten zuvor im Rahmen der Streife Auffälligkeiten festgestellt haben, die es Einbrechern leicht machen. Kriminalhauptkommissarin Simone Höing betont dazu, dass Haus- oder Wohnungsbewohner eigenständig vorbeugende Maßnahmen treffen können, um Einbrecher abzuschrecken: "Einbrecher interessieren sich speziell für Häuser, die ihnen signalisieren, dass niemand zu Hause ist. Sie achten darauf, ob vor oder im Haus Licht brennt, ob eine Garage offen ist und dort kein Auto steht oder sie achten auf überfüllte Briefkästen."

Darüber hinaus bietet das Kriminalkommissariat Prävention/Opferschutz der Polizei Paderborn regelmäßig eine kompetente und kostenfreie Sicherheitsberatung zum Thema Einbruchschutz an. Erreichbar ist das Kommissariat über die Telefonnummer 05251 306-3900. Weitere Informationen stehen ebenso auf der Homepage https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1

