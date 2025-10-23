PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei verteilt Flyer zum Thema Einbruchschutz

POL-PB: Polizei verteilt Flyer zum Thema Einbruchschutz
  • Bild-Infos
  • Download

Kreis Paderborn (ots)

(ivdh) Am Sonntag, 26. Oktober ist Tag des Einbruchschutzes. Aus diesem Grund verteilt das Kommissariat Prävention/Opferschutz bereits am Samstag, 25. Oktober, Infoflyer zum Einbruchschutz in Briefkästen im Kreisgebiet sowie im Stadtgebiet Paderborn. Die Verteilung läuft von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr.

Während der dunklen Jahreszeit sind Wohnungseinbrecher besonders aktiv. Kriminalhauptkommissarin Monika Freff erklärt: "Es gibt Möglichkeiten, das eigene Risiko deutlich zu vermindern und gleichzeitig jenes für den Einbrecher zu erhöhen, entdeckt oder gefasst zu werden." Dementsprechend gibt die Polizei auf den Flyern Informationen, Verhaltenstipps und Hinweise zum Schutz vor Einbrechern. Die Infoflyer werden nicht flächendeckend, sondern nur an Wohngebäuden verteilt, an denen die Beamten zuvor im Rahmen der Streife Auffälligkeiten festgestellt haben, die es Einbrechern leicht machen. Kriminalhauptkommissarin Simone Höing betont dazu, dass Haus- oder Wohnungsbewohner eigenständig vorbeugende Maßnahmen treffen können, um Einbrecher abzuschrecken: "Einbrecher interessieren sich speziell für Häuser, die ihnen signalisieren, dass niemand zu Hause ist. Sie achten darauf, ob vor oder im Haus Licht brennt, ob eine Garage offen ist und dort kein Auto steht oder sie achten auf überfüllte Briefkästen."

Darüber hinaus bietet das Kriminalkommissariat Prävention/Opferschutz der Polizei Paderborn regelmäßig eine kompetente und kostenfreie Sicherheitsberatung zum Thema Einbruchschutz an. Erreichbar ist das Kommissariat über die Telefonnummer 05251 306-3900. Weitere Informationen stehen ebenso auf der Homepage https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 10:23

    POL-PB: Sachbeschädigung an Autos - Polizei sucht Zeugen

    Salzkotten (ots) - (ivdh) In der Nacht von Montag, 20. Oktober, auf Dienstag, 21. Oktober, schlugen Unbekannte die Heckscheiben von zwei Autos an der Pater-Klepping-Straße und am Fliederweg in Salzkotten ein. Die Polizei sucht Zeugen. Im Zeitraum zwischen 19.00 Uhr und 05.30 Uhr warfen die Täter die Heckscheibe eines weißen Skoda CitiGo mit einem Stein ein. Die Windschutzscheibe wurde zusätzlich beschädigt. Der Wagen ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 08:53

    POL-PB: Diebstahl aus zwei Autos

    Paderborn (ots) - (mh) Unbekannte Täter sind am Dienstag, 21. Oktober, in zwei Autos im Paderborner Stadtgebiet eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen 05.30 Uhr und 08.25 Uhr zerstörte der Täter die Seitenscheibe eines Kia Rio, der an der Hugo-Gerlach-Straße in Paderborn-Sennelager geparkt war. Er durchwühlte den Innenraum und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Auf einem Parkplatz an der Straße Am Westerntor in Paderborn warf ein Täter zwischen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren