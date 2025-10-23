PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Jugendlicher nach Verfolgungsfahrt mit Motorrad gestellt

Paderborn (ots)

(mh) Ein 17-Jähriger hat sich am späten Mittwochabend, 22. Oktober, in Paderborn auf einem Motorrad eine kurze Verfolgungsfahrt mit der Polizei geleistet. Die Beamten trafen ihn wenig später in der Nähe seiner Wohnanschrift in Schloß Neuhaus an.

Gegen 22.05 Uhr teilte ein Anrufer mit, und gab den Hinweis, dass ein Jugendlicher ohne Fahrerlaubnis soeben von dem Gelände einer Tankstelle an der Detmolder Straße losgefahren sei. Ein Streifenwagen entdeckte die Honda wenig später fahrend auf Höhe eines Fast-Food-Restaurants. Der Fahrer bemerkte, dass der Streifenwagen wendete und beschleunigte sofort, um stadtauswärts zu flüchten. Der Jugendliche raste trotz roter Ampel über die Kreuzung der Detmolder Straße mit dem Herbert-Schwiete-Ring und bog nach links in die Augustdorfer Straße in Richtung An der Talle ab. Der Fahrer missachtete weitere rote Ampeln und fuhr schließlich nach rechts in den Hohenloher Weg. Dort brach der Sichtkontakt ab.

Etwa zwei Stunden später entdeckten die eingesetzten Kräfte auf der Kerssenbrockallee in Paderborn-Schloß Neuhaus einen Jugendlichen, der ein Motorrad schob. Aufgrund der bestehenden Ähnlichkeiten zu dem Geflüchteten, stellte die Polizei den jungen Mann. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Paderborn wurde das Motorrad sichergestellt. Zudem fertigte die Polizei eine entsprechende Strafanzeige wegen grob verkehrswidirigen und rücksichtslosen Verhaltens im Straßenverkehr. Ob der 17-Jährige wirklich keine Fahrerlaubnis für das Motorrad besitzt, ist Stand der noch laufenden Ermittlungen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

