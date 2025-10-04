PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 03.10.2025.

Polizei Salzgitter-Thiede (ots)

Gefährliche Körperverletzung

38229 Salzgitter Thiede, Willi-Blume-Weg, Sportplatz 03.10.2025, 18:45 Uhr

Am Sportplatz in Salzgitter-Thiede wurde ein jugendliches Opfer (14 Jahre) von etwa 8 bis 10 männlichen Jugendlichen von hinten mit der Faust geschlagen. Das Opfer stürzte zu Boden, wo es weiteren Schlägen und Tritten ausgesetzt war. Dabei erlitt der Jugendliche Verletzungen, darunter einen leicht geschwollenen Kiefer. Die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter (05341/ 1897-0) in Verbindung zu setzen. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
vom Hofe, PKin, Dienstschichtleiterin
Telefon: 05341/ 1897-217
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

