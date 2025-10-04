Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 03.10.2025.

Gefährliche Körperverletzung

38229 Salzgitter Thiede, Willi-Blume-Weg, Sportplatz 03.10.2025, 18:45 Uhr

Am Sportplatz in Salzgitter-Thiede wurde ein jugendliches Opfer (14 Jahre) von etwa 8 bis 10 männlichen Jugendlichen von hinten mit der Faust geschlagen. Das Opfer stürzte zu Boden, wo es weiteren Schlägen und Tritten ausgesetzt war. Dabei erlitt der Jugendliche Verletzungen, darunter einen leicht geschwollenen Kiefer. Die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter (05341/ 1897-0) in Verbindung zu setzen. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

