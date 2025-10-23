PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall im Kreuzungsbereich mit drei Leichtverletzten

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Borchener Straße mit der Halberstädter Straße in Paderborn haben sich am Mittwochmorgen, 22. Oktober, zwei Autofahrerinnen und ein Beifahrer leichte Verletzungen zugezogen.

Die 22-jährige Fahrerin eines Ford Focus bog gegen 07.30 Uhr von der Borchener Straße aus nach links in die Halberstädter Straße ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines entgegenkommenden Mercedes Benz Citan, mit dem eine 55-jährige Frau von der Autobahn aus kommend die Kreuzung geradeaus in Richtung Innenstadt überqueren wollte. Beide Autos stießen zusammen. Die Fahrerinnen sowie ein 22-jähriger Beifahrer im Mercedes Benz wurden per Rettungswagen in Paderborner Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. An ihnen entstand ein Gesamtschaden von rund 7.000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 09:03

    POL-PB: Radfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

    Paderborn-Sennelager (ots) - (md) Am Mittwoch, 22. Oktober, kam es an der Bielefelder Straße, Ecke Heideweg in Paderborn-Sennelager, zu einem Unfall zwischen einem 57 Jahre alten Mountainbike-Fahrer und einem 14 Jahre alten Jungen, bei dem sich der Radfahrer schwer verletzte. Der Junge wartete an der Bushaltestelle Bielefelder Straße in Fahrtrichtung Hövelhof gemeinsam mit seiner Mutter. Aus Richtung Sennelager fuhr ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 10:23

    POL-PB: Sachbeschädigung an Autos - Polizei sucht Zeugen

    Salzkotten (ots) - (ivdh) In der Nacht von Montag, 20. Oktober, auf Dienstag, 21. Oktober, schlugen Unbekannte die Heckscheiben von zwei Autos an der Pater-Klepping-Straße und am Fliederweg in Salzkotten ein. Die Polizei sucht Zeugen. Im Zeitraum zwischen 19.00 Uhr und 05.30 Uhr warfen die Täter die Heckscheibe eines weißen Skoda CitiGo mit einem Stein ein. Die Windschutzscheibe wurde zusätzlich beschädigt. Der Wagen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren