Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall im Kreuzungsbereich mit drei Leichtverletzten

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Borchener Straße mit der Halberstädter Straße in Paderborn haben sich am Mittwochmorgen, 22. Oktober, zwei Autofahrerinnen und ein Beifahrer leichte Verletzungen zugezogen.

Die 22-jährige Fahrerin eines Ford Focus bog gegen 07.30 Uhr von der Borchener Straße aus nach links in die Halberstädter Straße ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines entgegenkommenden Mercedes Benz Citan, mit dem eine 55-jährige Frau von der Autobahn aus kommend die Kreuzung geradeaus in Richtung Innenstadt überqueren wollte. Beide Autos stießen zusammen. Die Fahrerinnen sowie ein 22-jähriger Beifahrer im Mercedes Benz wurden per Rettungswagen in Paderborner Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. An ihnen entstand ein Gesamtschaden von rund 7.000 Euro.

