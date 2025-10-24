Polizei Paderborn

POL-PB: Auto brennt auf Parkplatz

Paderborn (ots)

(md) Am Mittwoch, 22.Oktober, kam es um 16.45 Uhr zu einem Pkw-Brand auf dem Parkplatz eines Möbelhauses am Frankfurter Weg in Paderborn. Personen wurden nicht verletzt.

Der 19 Jahre alter Fahrer eines BMW war auf dem Frankfurter weg in Richtung Borchener Straße unterwegs, als er am Auto Gestank und eine kleine Flamme am rechten Scheinwerfer wahrnahm. Daraufhin steuerte er den Parkplatz des Möbelhauses an und rief mit einem Mitarbeiter die Feuerwehr. Anschließend versuchte er, den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen, dies misslang jedoch. Die in der Zwischenzeit eingetroffenen Feuerwehr löschte den Brand. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Der Fahrer und sein 14-jähriger Beifahrer blieben unverletzt, die Polizei geht von einem technischen Defekt aus. Es entstand Schaden in Höhe von 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell