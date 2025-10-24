Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus

Büren-Steinhausen (ots)

(md) Unbekannte brachen am Donnerstag, 23. Oktober in ein Einfamilienhaus am Fasanenweg in Büren-Steinhausen ein. Dort durchwühlten sie die Räume und flohen mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Der 64 Jahre alte Bewohner des Hauses war zwischen 13.30 Uhr und 22.,30 Uhr nicht zu Hause. Der oder die Täter verschafften sich während seiner Abwesenheit durch ein Fenster Zugang zum Haus. Sie durchwühlten die Räume und verließen das Haus nach ersten Erkenntnissen ebenfalls durch ein Fenster. Es entstand ein Gesamtschaden in vierstelliger Höhe.

Die Polizei bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Am Sonntag, 26. Oktober ist Tag des Einbruchschutzes (vgl. Pressebericht vom 23. Oktober: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6143364). Aus diesem Grund verteilt das Kommissariat Prävention/Opferschutz bereits am Samstag, 25. Oktober, Infoflyer zum Einbruchschutz in Briefkästen im Kreisgebiet sowie im Stadtgebiet Paderborn. Die Verteilung läuft von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr. Darüber hinaus bietet das Kriminalkommissariat Prävention/Opferschutz der Polizei Paderborn regelmäßig eine kompetente und kostenfreie Sicherheitsberatung zum Thema Einbruchschutz an. Erreichbar ist das Kommissariat über die Telefonnummer 05251 306-3900. Weitere Informationen stehen ebenso auf der Homepage https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1

