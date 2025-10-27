PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PB: 35-jähriger Mann nach räuberischem Diebstahl in Untersuchungshaft

Paderborn (ots)

(mh) Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Baumarkt in Paderborn hat die Polizei einen 35-jährigen Tatverdächtigen festgenommen.

Eine Mitarbeiterin sprach den Mann, der in Verl wohnhaft ist, am Freitagabend, 24. Oktober, gegen 19.50 Uhr an, da er sich mit einer schwarzen Sporttasche im Kassenbereich aufhielt. Mitgebrachte Taschen sind in dem Baumarkt untersagt. Als ihn die Mitarbeiterin zur Rede stellte, entdeckte sie, dass sich in der Tasche unbezahlte Ware aus dem Markt befand. Der Mann ergriff mit der Beute die Flucht. Weitere Mitarbeiter verfolgten ihn und stellten den 35-Jährigen schließlich im Außenbereich. Obwohl er sich körperlich zur Wehr setzte, konnten ihn die Mitarbeiter bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Bei der Durchsuchung stellten die Beamten fest, dass der Tatverdächtige zwei Messer dabei hatte. Die Polizei stellte beide sicher und nahm den Mann fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Paderborn wurde er dem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erlassen hat.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

