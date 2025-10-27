POL-PB: Fahrer bei Alleinunfall schwer verletzt
Büren-Siddinghausen (ots)
(ivdh) Bei einem Alleinunfall auf der K65 in Büren-Siddinghausen hat sich am Montagmorgen, 27. Oktober, ein Autofahrer schwere Verletzungen zugezogen.
Der 39-Jährige war gegen 06.50 Uhr mit einem Mercedes Sprinter aus Kneblinghausen kommend ortsauswärts unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam er nach einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Bielefelder Krankenhaus verbracht.
An dem Sprinter entstand ein Totalschaden im Gesamtwert von rund 50.000 Euro. Der Mercedes wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen war die K65 für rund zweieinhalb Stunden gesperrt.
Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell