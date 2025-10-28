PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Auto geschoben und verunfallt - Fahrer verletzt sich leicht

Büren-Steinhausen (ots)

(mh) Bei einem nicht alltäglichen Alleinunfall auf der L549 bei Büren-Steinhausen hat sich ein 19-jähriger Autofahrer am Montagnachmittag, 27. Oktober, leichte Verletzungen zugezogen.

Der junge Mann war auf der Landstraße aus Büren kommend mit einem Mercedes Benz A150 gegen 16.05 Uhr in Richtung des Kreisverkehrs mit der L776 unterwegs, als das Auto wegen eines leeren Tanks stehen blieb. Der Fahrer stieg aus und schob das Auto durch den Kreisverkehr weiter auf der L549 in Richtung Geseke. Da die Strecke abschüssig verläuft, nahm der rollende Mercedes Fahrt auf, wodurch der 19-Jährige die Kontrolle über das Auto verlor. Er stürzte zu Boden und der Benz kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug er sich und blieb auf einem Feld auf dem Dach liegen.

Der junge Mann wurde durch Rettungskräfte vor Ort behandelt. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Während der Bergungsmaßnahmen war die L549 für rund 45 Minuten komplett gesperrt. Der Gesamtschaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

