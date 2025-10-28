Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Paderborn (ots)

Unbekannte brachen am Montag, 27. Oktober, zwischen 07.30 Uhr und 18.00 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Tempelhofer Straße in Paderborn ein.

Der Einbruch fiel der 63-jährigen Bewohnerin bei ihrer Rückkehr am Montagabend auf. Sie alarmierte die Polizei. Der oder die Täter verschafften sich über die Wohnungstür Zugang zur Wohnung in der dritten Etage. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und flohen danach in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Tatzeitraum wahrgenommen wurden, machen kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 05251 306-0 bei der Paderborner Polizei zu melden. Tipps zum Einbruchschutz hat die Polizei Paderborn auf ihre Internetseite zusammengefasst: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1. Zudem berät das entsprechende Kommissariat kostenfrei zum Thema Vorbeugung.

