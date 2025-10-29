Polizei Paderborn

POL-PB: Leichtverletzter Autofahrer nach Alleinunfall

Salzkotten-Verne (ots)

(mh) Bei einem Alleinunfall auf der L636 zwischen den Salzkottener Ortsteilen Verne und Verlar hat sich am Dienstagnachmittag. 28. Oktober, ein Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen.

Der 59-Jährige war gegen 16.35 Uhr mit einem VW Golf in Richtung Verne unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab, touchierte einen Leitpfosten und prallte im Anschluss gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Golf, schleuderte zurück auf die Straße und blieb schließlich entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung auf der rechten Fahrzeugseite liegen.

Zeugen des Unfalls befreiten den leichtverletzten Mann aus dem VW. Der Verdacht auf Alkoholkonsum ergab sich nicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus nach Geseke. Der Golf musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an dem Auto beträgt rund 3.900 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die L636 komplett gesperrt.

