Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Reifen plattgestochen

Kaiserslautern (ots)

Eine ärgerliche Überraschung hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Donnerstagmorgen erlebt. Als er mit seinem Pkw in der Emil-Caesar-Straße losfuhr, bemerkte der Senior, dass etwas nicht stimmte. Wie sich herausstellte, war der Reifen vorne rechts "platt". Eine erste Überprüfung ergab, dass die Luft nicht von alleine entwichen war, sondern jemand mit einem spitzen Gegenstand nachgeholfen hatte.

Die Polizeiinspektion 1 ermittelt wegen Sachbeschädigung an Fahrzeugen und bittet Zeugen, denen im Zeitraum zwischen Mittwochabend, 22 Uhr, und Donnerstagmorgen, 8 Uhr, etwas Verdächtiges aufgefallen ist, unter der Nummer 0631 369-14199 Kontakt aufzunehmen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

