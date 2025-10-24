PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unverschlossene Autos im Visier von Dieben

Stadt und Landkreis Kaiserslautern (ots)

Unverschlossene Autos stehen immer wieder gerne im Visier von Dieben. In dieser Woche gingen bei der Polizei mehrere Meldungen aus verschiedenen Orten im Stadt- und Kreisgebiet ein, an denen die Täter mehr oder weniger erfolgreich waren.

Im Kaiserslauterer Stadtgebiet schlugen Unbekannte in der Forellenstraße zu. Am Donnerstagvormittag fiel einem Autobesitzer auf, dass aus dem Innenraum seines Fahrzeugs eine Musikbox verschwunden ist. Der Wagen wurde am Dienstag abgestellt und war nach den derzeitigen Erkenntnissen unverschlossen - die Diebe hatten leichtes Spiel. Die genaue Tatzeit steht nicht fest.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag waren unbekannte Täter im Stadtteil Siegelbach am Werk. Hier fanden sie im Pirmannsgarten einen unverschlossenen Pkw und konnten diesen zwischen 22 und 3 Uhr in aller Ruhe durchsuchen. Sie erbeuteten eine Sporttasche, Schmerztabletten und etwa zehn Euro Münzgeld.

In Rodenbach stahlen Unbekannte in derselben Nacht in der Straße "Am Allebach" Bargeld in Höhe von 100 Euro, das im Innenraum eines Autos abgelegt war. Die Tatzeit liegt zwischen 20 und 8.45 Uhr. Wie die Täter den Wagen öffneten, ist noch unklar.

Ohne Beute zogen Diebe in der gleichen Nacht in Neuhemsbach wieder ab. Sie öffneten in der Schulstraße an einem unverschlossenen Fahrzeug eine Tür und durchsuchten das Wageninnere - sie fanden aber nichts "Verwertbares".

Die Polizei sucht Zeugen, denen an den genannten Orten verdächtige Personen aufgefallen sind. Hinweise nehmen die beiden Kaiserslauterer Polizeiinspektionen unter den Nummern 0631 369-14199 und -14299 entgegen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 17:12

    POL-PDKL: Pfandflaschen gestohlen

    Kaiserslautern (ots) - Eine ganze Sammlung von leeren Pfandflaschen und -Dosen hat ein Dieb in der Turnerstraße erbeutet. Einem Bewohner eines Mehrfamilienhauses fiel in der Nacht zu Donnerstag auf, dass sich jemand unbefugt Zutritt zu seinem Kellerabteil verschafft hat. Eine erste Überprüfung ergab: Der ungebetene Besucher nahm die im Keller gelagerten PET-Flaschen und Getränkedosen mit. Der Pfand-Wert dürfte bei rund 50 Euro liegen. Es handelte sich also um eine ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 16:59

    POL-PDKL: Berauschte Fahrer gestoppt

    Ramstein-Miesenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle haben Polizeibeamte am Mittwochabend zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Grund: Beide saßen unter Drogeneinfluss am Steuer ihres Fahrzeugs. Die Beamten hatten gerade eine hausinterne Schulung absolviert und führten die Kontrolle zu Übungszwecken durch. Dabei stellten sie zunächst bei einem 46-jährigen Fahrer sowohl ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 16:50

    POL-PDKL: Täter kehrt zum Tatort zurück

    Kaiserslautern (ots) - Ein Ladendieb ist am Mittwochabend in der Kerststraße zunächst geflüchtet - dann aber wieder an den Tatort zurückgekehrt. Gegen den 32-Jährigen wird nun strafrechtlich ermittelt. Der Hausdetektiv eines Drogeriemarktes verständigte gegen 19 Uhr die Polizei und teilte mit, dass er einen Mann beim Stehlen beobachtet hatte. Als er ihn zur Rede stellte, wollte der Langfinger sofort die Flucht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren