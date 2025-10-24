Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unverschlossene Autos im Visier von Dieben

Stadt und Landkreis Kaiserslautern (ots)

Unverschlossene Autos stehen immer wieder gerne im Visier von Dieben. In dieser Woche gingen bei der Polizei mehrere Meldungen aus verschiedenen Orten im Stadt- und Kreisgebiet ein, an denen die Täter mehr oder weniger erfolgreich waren.

Im Kaiserslauterer Stadtgebiet schlugen Unbekannte in der Forellenstraße zu. Am Donnerstagvormittag fiel einem Autobesitzer auf, dass aus dem Innenraum seines Fahrzeugs eine Musikbox verschwunden ist. Der Wagen wurde am Dienstag abgestellt und war nach den derzeitigen Erkenntnissen unverschlossen - die Diebe hatten leichtes Spiel. Die genaue Tatzeit steht nicht fest.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag waren unbekannte Täter im Stadtteil Siegelbach am Werk. Hier fanden sie im Pirmannsgarten einen unverschlossenen Pkw und konnten diesen zwischen 22 und 3 Uhr in aller Ruhe durchsuchen. Sie erbeuteten eine Sporttasche, Schmerztabletten und etwa zehn Euro Münzgeld.

In Rodenbach stahlen Unbekannte in derselben Nacht in der Straße "Am Allebach" Bargeld in Höhe von 100 Euro, das im Innenraum eines Autos abgelegt war. Die Tatzeit liegt zwischen 20 und 8.45 Uhr. Wie die Täter den Wagen öffneten, ist noch unklar.

Ohne Beute zogen Diebe in der gleichen Nacht in Neuhemsbach wieder ab. Sie öffneten in der Schulstraße an einem unverschlossenen Fahrzeug eine Tür und durchsuchten das Wageninnere - sie fanden aber nichts "Verwertbares".

Die Polizei sucht Zeugen, denen an den genannten Orten verdächtige Personen aufgefallen sind. Hinweise nehmen die beiden Kaiserslauterer Polizeiinspektionen unter den Nummern 0631 369-14199 und -14299 entgegen. |cri

