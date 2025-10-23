PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Pfandflaschen gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Eine ganze Sammlung von leeren Pfandflaschen und -Dosen hat ein Dieb in der Turnerstraße erbeutet. Einem Bewohner eines Mehrfamilienhauses fiel in der Nacht zu Donnerstag auf, dass sich jemand unbefugt Zutritt zu seinem Kellerabteil verschafft hat.

Eine erste Überprüfung ergab: Der ungebetene Besucher nahm die im Keller gelagerten PET-Flaschen und Getränkedosen mit. Der Pfand-Wert dürfte bei rund 50 Euro liegen. Es handelte sich also um eine größere "Sammlung".

Zeugen, die den Täter beim Abtransport seiner Beute gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-14299 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

