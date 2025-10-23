Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat die Rangelei beobachtet?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Mittwoch in der Mittagszeit in der Merkurstraße unterwegs waren und eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern beobachtet haben. Nach Angaben eines 64-jährigen Mannes lief er gegen 12.20 Uhr zu Fuß vom Globus-Markt in Richtung Merkurstraße. Auf dieser Strecke begegnete ihm ein unbekannter Mann, der wirre Laute von sich gegeben habe. Als der 64-Jährige den Unbekannten ansprach, habe dieser ihn geschlagen und zu Boden geschubst. Anschließend sei der Mann an der nächsten Bushaltestelle in einen Bus der Linie 105 gestiegen und davongefahren. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor: etwa 30 Jahre alt, ungepflegtes Hautbild, bekleidet mit einer langen schwarzen Daunenjacke, einer weinroten Jogginghose, schwarzen Schuhen und einer schwarzen Mütze. Bei sich hatte er eine schwarze Umhängetasche.

Bei einer Suche in der Umgebung konnte der Tatverdächtige nicht mehr gesichtet werden. Zeugen, die mit ihm im Bus gefahren sind oder gesehen haben, wo er ausstieg, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-14299 Kontakt mit der Polizeiinspektion 2 aufzunehmen. |cri

