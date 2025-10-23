Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer erkennt den Ladendieb?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei bitte um Hinweise zu einem Ladendieb. Der Mann stahl am Mittwoch gegen 13 Uhr aus einem Lebensmitteldiscounter im Gersweilerweg Fleisch- und Wurstwaren. Unerkannt und ohne die Ware zu bezahlen, machte sich der Verdächtige aus dem Staub. Der Polizei liegt eine Personenbeschreibung vor. Demnach dürfte der Dieb etwa 50 Jahre alt und 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß sein. Er ist von schmaler Statur und habe einen leichten sogenannten "Bierbauch". Bekleidet war der Verdächtige unter anderem mit einem grauen Pullover, blauen Jeans und schwarzen Schuhen. Außerdem trug er Unbekannte ein dunkles Basecap. Er hatte eine Tasche mit Zebra- und Leopardenmuster dabei. Vermutlich sprach der Mann russisch, so eine Zeugin. Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |erf

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell