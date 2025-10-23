PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Acht Autos mit Farbe beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben in einer privaten Tiefgarage am Stiftsplatz zahlreiche Autos mit Graffitifarbe besprüht. Die Tat ereignete sich am Mittwochvormittag. Eine Fahrzeughalterin bemerkte den Schaden an ihrem und an sieben weiteren Wagen gegen 10:30 Uhr. Vermutlich gelangten die Täter durch das Rolltor oder ein Treppenhaus unberechtigt in die Tiefgarage. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

