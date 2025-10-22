Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streit an der Supermarkt-Kasse

Kaiserslautern (ots)

In einem Supermarkt in der Innenstadt sind sich am Dienstagnachmittag zwei Männer in die Haare geraten. Hintergrund war nach den bisherigen Ermittlungen, dass einer der beiden sich despektierlich über die Begleiterin des anderen äußerte.

Die beiden Männer sowie die Frau standen gegen 17.30 Uhr in der Warteschlange an der Supermarkt-Kasse, als der Streit anfing. Weil der 20-Jährige die Äußerungen des anderen Mannes über seine Freundin nicht einfach hinnehmen wollte, sprach er ihn an. Der Unbekannte schlug daraufhin sofort mit der Faust zu, so dass der 20-Jährige gegen einen Werbe-Aufsteller stürzte. Er wurde durch den Schlag verletzt und erlitt eine Platzwunde am Kopf.

Der Täter machte sich anschließend aus dem Staub. Hinweise auf den Mann und seine Fluchtrichtung nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |cri

