PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Routinekontrolle ergibt 13 Verstöße

Kaiserslautern (ots)

Eine allgemeine Verkehrskontrolle haben Einsatzkräfte der Polizeiinspektion 2 am Dienstagvormittag in der Merkurstraße durchgeführt. Von 10 bis 12 Uhr stoppten sie insgesamt 20 Fahrzeuge und nahmen sie genauer unter die Lupe. Dabei wurden drei Verstöße gegen das Handy-Verbot am Steuer mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige geahndet. Die erwischten Fahrer müssen mit einem Bußgeld und Punkten in der sogenannten Verkehrssünderdatei rechnen.

Darüber hinaus wurden drei "Gurtmuffel" festgestellt, die nicht angeschnallt waren. Sie erhielten eine kostenpflichtige Verwarnung.

Und sieben Fahrer wurden mit Mängelberichten nach Hause geschickt, weil entweder die Beleuchtung an ihrem Fahrzeug defekt war, die Plakette auf dem Kennzeichen verriet, dass die Frist für die Hauptuntersuchung abgelaufen war, oder bei der Bordausstattung die vorgeschriebene Warnweste fehlte. Sämtliche "Mängel" müssen in den nächsten Tagen behoben werden. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 16:15

    POL-PDKL: Wer hat den Peugeot gerammt?

    Kaiserslautern (ots) - Eine Unfallflucht ist der Polizeiinspektion 2 am Dienstag aus dem St.-Quentin-Ring gemeldet worden. Betroffen war ein Peugeot 308, der ordnungsgemäß auf einem Parkplatz abgestellt war. Als der Fahrzeugnutzer am Dienstagmorgen zu dem Pkw kam, stellte er einen Schaden auf der Beifahrerseite unterhalb der hinteren Tür fest. Offenbar war ein anderes Fahrzeug dagegen gestoßen. Die Schadenshöhe wird ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 16:06

    POL-PDKL: Verhalten verrät Drogenkonsum

    Kaiserslautern (ots) - Weil er unter Drogeneinfluss stand, hat die Polizei am Dienstagnachmittag in der Mennonitenstraße einen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 59-Jährige war gegen 16.40 Uhr in eine routinemäßige Polizeikontrolle geraten. Dabei fiel sein drogentypisches Verhalten auf. Darauf angesprochen, räumte der Mann ein, gelegentlich Cannabis zu konsumieren. Ein Urintest reagierte anschließend auch ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 16:02

    POL-PDKL: Unfall-Ermittler brauchen Zeugenhinweise

    Otterbach/Kaiserslautern (ots) - Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei in Otterbach in der Konrad-Adenauer-Straße. Hier wurde am Dienstagmittag gegen 13.20 Uhr ein VW Polo am Heck beschädigt. Der Verursacher: ein khakigrüner SUV. Eine Zeugin konnte gegen 13.20 Uhr beobachten, wie der SUV beim Ausparken gegen den stehenden VW Polo stieß, anschließend aber einfach wegfuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren