Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Routinekontrolle ergibt 13 Verstöße

Kaiserslautern (ots)

Eine allgemeine Verkehrskontrolle haben Einsatzkräfte der Polizeiinspektion 2 am Dienstagvormittag in der Merkurstraße durchgeführt. Von 10 bis 12 Uhr stoppten sie insgesamt 20 Fahrzeuge und nahmen sie genauer unter die Lupe. Dabei wurden drei Verstöße gegen das Handy-Verbot am Steuer mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige geahndet. Die erwischten Fahrer müssen mit einem Bußgeld und Punkten in der sogenannten Verkehrssünderdatei rechnen.

Darüber hinaus wurden drei "Gurtmuffel" festgestellt, die nicht angeschnallt waren. Sie erhielten eine kostenpflichtige Verwarnung.

Und sieben Fahrer wurden mit Mängelberichten nach Hause geschickt, weil entweder die Beleuchtung an ihrem Fahrzeug defekt war, die Plakette auf dem Kennzeichen verriet, dass die Frist für die Hauptuntersuchung abgelaufen war, oder bei der Bordausstattung die vorgeschriebene Warnweste fehlte. Sämtliche "Mängel" müssen in den nächsten Tagen behoben werden. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell