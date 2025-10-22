Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat den Peugeot gerammt?

Kaiserslautern (ots)

Eine Unfallflucht ist der Polizeiinspektion 2 am Dienstag aus dem St.-Quentin-Ring gemeldet worden. Betroffen war ein Peugeot 308, der ordnungsgemäß auf einem Parkplatz abgestellt war.

Als der Fahrzeugnutzer am Dienstagmorgen zu dem Pkw kam, stellte er einen Schaden auf der Beifahrerseite unterhalb der hinteren Tür fest. Offenbar war ein anderes Fahrzeug dagegen gestoßen. Die Schadenshöhe wird auf 700 Euro geschätzt.

Zeugen, die im Zeitraum zwischen Montagabend, 18 Uhr, und Dienstagmorgen, 9 Uhr, etwas beobachtet haben und Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-14299 Kontakt mit der Polizei aufzunehmen. |cri

