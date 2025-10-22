PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall-Ermittler brauchen Zeugenhinweise

Otterbach/Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei in Otterbach in der Konrad-Adenauer-Straße. Hier wurde am Dienstagmittag gegen 13.20 Uhr ein VW Polo am Heck beschädigt. Der Verursacher: ein khakigrüner SUV.

Eine Zeugin konnte gegen 13.20 Uhr beobachten, wie der SUV beim Ausparken gegen den stehenden VW Polo stieß, anschließend aber einfach wegfuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zurück blieb ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Die Polizeiinspektion 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem ist der SUV am Dienstag ebenfalls aufgefallen? Wer kann Hinweise auf das Fahrzeug und den Fahrer oder die Fahrerin geben?

Vermutlich bereits am Wochenende wurde in Kaiserslautern ein Mini Clubman One in der Europaallee beschädigt. Es entstanden Schäden am Außenspiegel auf der Fahrerseite sowie am hinteren Kotflügel. Die Höhe des Sachschadens wird auf 2.000 Euro geschätzt. Der Verursacher beging Fahrerflucht.

Die Unfallzeit dürfte den bisherigen Ermittlungen zufolge zwischen Samstagmittag, 12 Uhr, und Sonntagabend, 23.10 Uhr, liegen. Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-14199 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 15:29

    POL-PDKL: Transporter mit Graffiti besprüht

    Kaiserslautern (ots) - Schmierfinken haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Kanalstraße einen Möbeltransporter verunstaltet. Am Morgen stellten Firmen-Mitarbeiter fest, dass unbekannte Täter das Fahrzeug auf der Beifahrerseite im hinteren Bereich mit einem türkisfarbenen Schriftzug besprüht haben. Die Tatzeit liegt zwischen Montagnachmittag, 16.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 7.30 Uhr. Die Höhe des ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 15:28

    POL-PDKL: Unfallermittlungen einmal andersrum

    Kaiserslautern (ots) - Nach einem Unfall am Montagvormittag in der Mennonitenstraße sucht die Polizei ausnahmsweise nicht den Verursacher, sondern den Geschädigten: Wer hatte sein Auto auf dem Weg in Richtung Donnersbergstraße am rechten Fahrbahnrand entgegengesetzt zur Fahrtrichtung abgestellt und hat seitdem eine Beschädigung im hinteren Bereich der Fahrerseite? Eine Frau aus dem Landkreis meldete der Polizei am ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 14:38

    POL-PDKL: Auto ohne Heckscheibe fällt auf

    Kaiserslautern (ots) - Weil an seinem Fahrzeug die Heckscheibe zersplittert und herausgebrochen war, er also quasi "ohne" herumfuhr, ist eine Streife am Dienstag auf der A6 bei Kaiserslautern auf einen Citroen Berlingo aufmerksam geworden. Die Beamten stoppten den Wagen und unterzogen ihn einer Kontrolle. Dabei fiel den Einsatzkräften sofort ins Auge, dass eine Insassin auf dem Rücksitz keinen Sicherheitsgurt angelegt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren