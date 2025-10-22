Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall-Ermittler brauchen Zeugenhinweise

Otterbach/Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei in Otterbach in der Konrad-Adenauer-Straße. Hier wurde am Dienstagmittag gegen 13.20 Uhr ein VW Polo am Heck beschädigt. Der Verursacher: ein khakigrüner SUV.

Eine Zeugin konnte gegen 13.20 Uhr beobachten, wie der SUV beim Ausparken gegen den stehenden VW Polo stieß, anschließend aber einfach wegfuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zurück blieb ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Die Polizeiinspektion 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem ist der SUV am Dienstag ebenfalls aufgefallen? Wer kann Hinweise auf das Fahrzeug und den Fahrer oder die Fahrerin geben?

Vermutlich bereits am Wochenende wurde in Kaiserslautern ein Mini Clubman One in der Europaallee beschädigt. Es entstanden Schäden am Außenspiegel auf der Fahrerseite sowie am hinteren Kotflügel. Die Höhe des Sachschadens wird auf 2.000 Euro geschätzt. Der Verursacher beging Fahrerflucht.

Die Unfallzeit dürfte den bisherigen Ermittlungen zufolge zwischen Samstagmittag, 12 Uhr, und Sonntagabend, 23.10 Uhr, liegen. Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-14199 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

