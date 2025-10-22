Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auto ohne Heckscheibe fällt auf

Kaiserslautern (ots)

Weil an seinem Fahrzeug die Heckscheibe zersplittert und herausgebrochen war, er also quasi "ohne" herumfuhr, ist eine Streife am Dienstag auf der A6 bei Kaiserslautern auf einen Citroen Berlingo aufmerksam geworden. Die Beamten stoppten den Wagen und unterzogen ihn einer Kontrolle. Dabei fiel den Einsatzkräften sofort ins Auge, dass eine Insassin auf dem Rücksitz keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte und auch ein Kleinkind ohne jegliche Sicherung im Pkw mitfuhr.

Auf die fehlende Heckscheibe angesprochen, stellte sich heraus, dass der 67-jährige Fahrer am Vormittag im Bereich des Hauptbahnhofs in Kaiserslautern - der eigentlich für den Durchgangsverkehr gesperrt ist - beim Wenden gegen einen Blumenkübel gestoßen war. Gemeldet hatte er den Unfall aber nicht.

Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt. Er durfte seine Fahrt auch erst fortsetzen, nachdem das Kleinkind im Wagen ordnungsgemäß gesichert war. |cri

