Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Arzttasche aus Pkw gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Ein Unbekannter hat am Montag in einer Tiefgarage am Stiftsplatz aus einem Pkw eine Arzttasche gestohlen. Zeugen bemerkten den Mann gegen 13:30 Uhr, wie er sich an dem Wagen zu schaffen machte. Noch bevor der Dieb gestellt werden konnte, machte er sich mit der Tasche aus dem Staub.

Jetzt ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise zu dem Unbekannten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

