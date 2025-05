POL-NOM: Unter Amphetamin gefahren

Northeim (ots) - Northeim, Albert-Schweitzer-Weg, Dienstag, 13.05.2025, 00.45 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Dienstag gegen 00.45 Uhr wurde die Polizei Northeim über einen aggressiven Patienten im Northeimer Krankenhaus informiert. Der 23-jährige Northeimer war am Vortag um 23.50 Uhr in hilfloser Lage in der Northeimer Dieselstraße aufgefallen, weshalb er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Dort verhielt er ...

mehr