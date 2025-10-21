PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrzeuge gehen in Flammen auf

Kaiserslautern (ots)

In der August-Herrmann-Straße brannten am Montagmorgen vier Autos, und ein Geschäftshaus wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Während der 29-jährige Fahrers eines der betroffenen Fahrzeuge einen Parkscheinautomaten bediente, bemerkte er, dass sein Wagen Feuer gefangen hatte. Flammen schlugen aus dem Pkw und griffen auf drei weitere Autos über. Das Feuer beschädigte außerdem ein Fenster eines Sonnenstudios. Die Feuerwehr Kaiserslautern löschte den Brand.

Aktuell ist die Brandursache nicht geklärt; die Polizei schließt einen technischen Defekt nicht aus. Der entstandene Schaden ist derzeit nicht beziffert. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern

