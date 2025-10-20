PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: In den Bus gepinkelt und Mitfahrerin verletzt

Kaiserslautern (ots)

Wegen seines aggressiven Verhaltens hat sich ein Jugendlicher am Sonntagmorgen eine Strafanzeige eingehandelt. Dem 16-Jährigen aus dem Landkreis Kusel wird vorgeworfen, in einem Linienbus eine Mitfahrerin attackiert und beleidigt zu haben.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge war der Jugendliche während der Fahrt von Hohenecken nach Kaiserslautern eingeschlafen. Als er wach wurde, konnte er offenbar die nächste Haltestelle nicht mehr abwarten und pinkelte einfach in den Gang des Busses.

Eine Frau, die ebenfalls im Bus mitfuhr, wurde auf die Aktion aufmerksam und forderte den Jungen auf, sofort aufzuhören. Der Jugendliche ließ sich jedoch nicht beirren und fing außerdem einen Streit mit der Mitfahrerin an. Die Auseinandersetzung artete in Handgreiflichkeiten aus, wobei der 16-Jährige der Frau auch gegen das Bein trat und ihr Beleidigungen entgegenschleuderte.

Als der Busfahrer auf den Streit aufmerksam wurde, verständigte er über Notruf die Polizei. Die ausgerückten Beamten nahmen den Jugendlichen in der Hohenecker Straße in Empfang. Bei der Durchsuchung seiner Sachen nach Ausweispapieren wurde Cannabis gefunden und sichergestellt. Auf den 16-Jährigen kommt ein Strafverfahren wegen Körperverletzung zu. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

