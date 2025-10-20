Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat die Gullydeckel ausgehoben?

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei in der Kurt-Schumacher-Straße. Hier wurden in der Nacht zu Sonntag am Straßenrand mehrere Gullydeckel aus ihrem jeweiligen Schacht gehoben und so hingelegt, dass sie schräg nach oben herausstanden.

Ein Zeuge wurde am Sonntagmorgen auf den Missstand aufmerksam. Er verständigte die Polizei und setzte die Gullydeckel wieder ordnungsgemäß ein, um die Gefahrenstellen zu beseitigen.

Ob jemand durch diesen "schlechten Scherz" gefährdet oder sogar geschädigt wurde, ist nicht bekannt. Bislang gingen keine Anzeigen ein. Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell