PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat die Gullydeckel ausgehoben?

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei in der Kurt-Schumacher-Straße. Hier wurden in der Nacht zu Sonntag am Straßenrand mehrere Gullydeckel aus ihrem jeweiligen Schacht gehoben und so hingelegt, dass sie schräg nach oben herausstanden.

Ein Zeuge wurde am Sonntagmorgen auf den Missstand aufmerksam. Er verständigte die Polizei und setzte die Gullydeckel wieder ordnungsgemäß ein, um die Gefahrenstellen zu beseitigen.

Ob jemand durch diesen "schlechten Scherz" gefährdet oder sogar geschädigt wurde, ist nicht bekannt. Bislang gingen keine Anzeigen ein. Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 17:08

    POL-PDKL: Totalschäden bei Kollision auf Kreuzung

    Kaiserslautern (ots) - Im Kreuzungsbereich Donnersbergstraße / Mainzer Straße sind am Sonntagabend zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Die beiden Pkw begegneten sich gegen 18.40 Uhr - ein Hyundai Tucson wollte geradeaus fahren, der entgegenkommende VW Polo wollte seinerseits nach links abbiegen. Bei der folgenden Kollision zogen sich die 30-jährige Fahrerin des Hyundai sowie ihr zwei Jahre altes Kind auf dem Rücksitz ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 17:07

    POL-PDKL: Polizei stoppt berauschte Fahrer

    Kaiserslautern (ots) - Ein E-Scooter-Fahrer ist am Sonntagnachmittag bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle in der Friedrichstraße aufgefallen. Als Polizeibeamte den 34-Jährigen gegen 14.15 Uhr unter die Lupe nahmen, fielen ihnen drogentypische Anzeichen auf. Darauf angesprochen, räumte der Mann den Konsum von Cannabis ein. Für ihn war deshalb die Fahrt mit dem Elektroroller beendet. Er musste den Roller stehen ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 17:05

    POL-PDKL: Baustelle ausgewichen - Unfall verursacht

    Kaiserslautern (ots) - In der Bremerstraße hat es am Sonntagmorgen gekracht. Kurz vor halb zehn verlor ein Autofahrer beim Versuch, einer Baustelle auf seiner Straßenseite auszuweichen, die Kontrolle. Die Folge: Der Opel Viva kam auf der gegenüberliegenden Seite von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen VW T-Roc, der in der Gegenrichtung geparkt war. Der 70-jährige Opel-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren