Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Baustelle ausgewichen - Unfall verursacht

Kaiserslautern (ots)

In der Bremerstraße hat es am Sonntagmorgen gekracht. Kurz vor halb zehn verlor ein Autofahrer beim Versuch, einer Baustelle auf seiner Straßenseite auszuweichen, die Kontrolle. Die Folge: Der Opel Viva kam auf der gegenüberliegenden Seite von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen VW T-Roc, der in der Gegenrichtung geparkt war.

Der 70-jährige Opel-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden - der Gesamtschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

  • 20.10.2025 – 14:59

    POL-PDKL: Ruhige Bilanz zum ersten Kerwe-Wochenende

    Kaiserslautern (ots) - Das erste Wochenende der Lautrer Oktoberkerwe verlief aus Sicht der Polizei friedlich. Einsatzkräfte waren an allen drei Kerwetagen auf und um den Messeplatz präsent, um einerseits Straftaten zu verhindern und bei Bedarf schnell eingreifen zu können. Bei trockenem Herbstwetter besuchten von Freitag bis Sonntag mehrere zehntausend Menschen die Kerwe, wobei den Schätzungen zufolge der ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 08:40

    POL-PDKL: Gallappmühler Straße derzeit gesperrt.

    Kaiserslautern (ots) - Seit dem gestrigen Tag ist die Gallapmühler Straße im Bereich zwischen der Neuen Straße und der Lauterstraße vollständig gesperrt. Grund für die Sperrung ist ein Baum, der droht, auf die Fahrbahn zu stürzen. Die örtliche Feuerwehr war bereits im Einsatz, konnte den Baum jedoch aus Sicherheitsgründen nicht fällen. Aufgrund der starken Spannung im Holz bestand akute Gefahr für die ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 14:57

    POL-PDKL: Wer hat den Briefkasten zerstört?

    Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Unbekannte Täter haben am Donnerstagabend in der Sandhofstraße Sachschaden angerichtet. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise. Den bisherigen Ermittlungen zufolge kam es kurz vor 20 Uhr zu einem lauten Knall. Als Anwohner nachschauten, stellten sie fest, dass an einem Anwesen der Briefkasten zerstört wurde. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Verursacher ...

    mehr
