POL-PDKL: Baustelle ausgewichen - Unfall verursacht

Kaiserslautern (ots)

In der Bremerstraße hat es am Sonntagmorgen gekracht. Kurz vor halb zehn verlor ein Autofahrer beim Versuch, einer Baustelle auf seiner Straßenseite auszuweichen, die Kontrolle. Die Folge: Der Opel Viva kam auf der gegenüberliegenden Seite von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen VW T-Roc, der in der Gegenrichtung geparkt war.

Der 70-jährige Opel-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden - der Gesamtschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. |cri

