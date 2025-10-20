PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei stoppt berauschte Fahrer

Kaiserslautern (ots)

Ein E-Scooter-Fahrer ist am Sonntagnachmittag bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle in der Friedrichstraße aufgefallen. Als Polizeibeamte den 34-Jährigen gegen 14.15 Uhr unter die Lupe nahmen, fielen ihnen drogentypische Anzeichen auf. Darauf angesprochen, räumte der Mann den Konsum von Cannabis ein. Für ihn war deshalb die Fahrt mit dem Elektroroller beendet. Er musste den Roller stehen lassen und für die Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Auf den 34-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu.

Einen Autofahrer zog eine Streife gegen 16 Uhr in der Stiftswaldstraße aus dem Verkehr. Der 48-Jährige konnte bei der Polizeikontrolle keinen Führerschein vorlegen und gab zu, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Während der weiteren Kontrolle bemerkten die Polizeibeamten bei dem Opel-Fahrer außerdem Auffälligkeiten, die auf den Konsum von Rauschgift hindeuteten. Nach eigener Aussage hatte der Mann Marihuana geraucht. Eine Urinprobe konnte er nicht abgeben, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem fuhr die Streife zusammen mit dem 48-Jährigen zu dessen Wohnung, um sich seine Papiere zeigen zu lassen. Der Mann muss mit einer Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 17:05

    POL-PDKL: Baustelle ausgewichen - Unfall verursacht

    Kaiserslautern (ots) - In der Bremerstraße hat es am Sonntagmorgen gekracht. Kurz vor halb zehn verlor ein Autofahrer beim Versuch, einer Baustelle auf seiner Straßenseite auszuweichen, die Kontrolle. Die Folge: Der Opel Viva kam auf der gegenüberliegenden Seite von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen VW T-Roc, der in der Gegenrichtung geparkt war. Der 70-jährige Opel-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 14:59

    POL-PDKL: Ruhige Bilanz zum ersten Kerwe-Wochenende

    Kaiserslautern (ots) - Das erste Wochenende der Lautrer Oktoberkerwe verlief aus Sicht der Polizei friedlich. Einsatzkräfte waren an allen drei Kerwetagen auf und um den Messeplatz präsent, um einerseits Straftaten zu verhindern und bei Bedarf schnell eingreifen zu können. Bei trockenem Herbstwetter besuchten von Freitag bis Sonntag mehrere zehntausend Menschen die Kerwe, wobei den Schätzungen zufolge der ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 08:40

    POL-PDKL: Gallappmühler Straße derzeit gesperrt.

    Kaiserslautern (ots) - Seit dem gestrigen Tag ist die Gallapmühler Straße im Bereich zwischen der Neuen Straße und der Lauterstraße vollständig gesperrt. Grund für die Sperrung ist ein Baum, der droht, auf die Fahrbahn zu stürzen. Die örtliche Feuerwehr war bereits im Einsatz, konnte den Baum jedoch aus Sicherheitsgründen nicht fällen. Aufgrund der starken Spannung im Holz bestand akute Gefahr für die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren