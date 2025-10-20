Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei stoppt berauschte Fahrer

Kaiserslautern (ots)

Ein E-Scooter-Fahrer ist am Sonntagnachmittag bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle in der Friedrichstraße aufgefallen. Als Polizeibeamte den 34-Jährigen gegen 14.15 Uhr unter die Lupe nahmen, fielen ihnen drogentypische Anzeichen auf. Darauf angesprochen, räumte der Mann den Konsum von Cannabis ein. Für ihn war deshalb die Fahrt mit dem Elektroroller beendet. Er musste den Roller stehen lassen und für die Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Auf den 34-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu.

Einen Autofahrer zog eine Streife gegen 16 Uhr in der Stiftswaldstraße aus dem Verkehr. Der 48-Jährige konnte bei der Polizeikontrolle keinen Führerschein vorlegen und gab zu, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Während der weiteren Kontrolle bemerkten die Polizeibeamten bei dem Opel-Fahrer außerdem Auffälligkeiten, die auf den Konsum von Rauschgift hindeuteten. Nach eigener Aussage hatte der Mann Marihuana geraucht. Eine Urinprobe konnte er nicht abgeben, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem fuhr die Streife zusammen mit dem 48-Jährigen zu dessen Wohnung, um sich seine Papiere zeigen zu lassen. Der Mann muss mit einer Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. |cri

