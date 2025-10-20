Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Totalschäden bei Kollision auf Kreuzung
Kaiserslautern (ots)
Im Kreuzungsbereich Donnersbergstraße / Mainzer Straße sind am Sonntagabend zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Die beiden Pkw begegneten sich gegen 18.40 Uhr - ein Hyundai Tucson wollte geradeaus fahren, der entgegenkommende VW Polo wollte seinerseits nach links abbiegen.
Bei der folgenden Kollision zogen sich die 30-jährige Fahrerin des Hyundai sowie ihr zwei Jahre altes Kind auf dem Rücksitz leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst versorgte beide Verletzten vor Ort.
Beide Fahrzeuge wurden bei dem Aufprall so stark beschädigt, dass von Totalschäden auszugehen ist. Der Gesamtschaden wird auf 45.000 Euro geschätzt. |cri
