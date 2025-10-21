Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat das Auto zerkratzt?

Kaiserslautern (ots)

Eine unangenehme Überraschung erwartete eine 34-jährige Autofahrerin in Erlenbach: Als sie am Donnerstag zu ihrem roten Hyundai in der Bergstraße vor dem Kindergarten zurückkehrte, musste sie feststellen, dass eine der hinteren Türen ihres Fahrzeugs zerkratzt worden war. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 1.500 Euro geschätzt.

Die Frau erstattete am Montag Anzeige bei der Polizei. Nun ermitteln die Beamten wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und bitten um Mithilfe: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 an die Polizei Kaiserslautern zu wenden. |erf

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell