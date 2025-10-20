PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Sammelcontainer aufgebrochen

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben sich in der Hohenecker Straße unbefugt an Sammelcontainern zu schaffen gemacht. Am Sonntagvormittag fiel auf, dass sowohl an einem Altkleider- als auch an einem Schuhcontainer das Schloss geknackt und der Container-Inhalt gestohlen wurde. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Schaden bei mehreren hundert Euro.

Zeugen, denen zwischen Donnerstag (16. Oktober), 16 Uhr, und Sonntag, 10.15 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Container aufgefallen sind, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-14299 Kontakt mit der Polizeiinspektion 2 aufzunehmen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

