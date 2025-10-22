PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Transporter mit Graffiti besprüht

Kaiserslautern (ots)

Schmierfinken haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Kanalstraße einen Möbeltransporter verunstaltet. Am Morgen stellten Firmen-Mitarbeiter fest, dass unbekannte Täter das Fahrzeug auf der Beifahrerseite im hinteren Bereich mit einem türkisfarbenen Schriftzug besprüht haben.

Die Tatzeit liegt zwischen Montagnachmittag, 16.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 7.30 Uhr. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
