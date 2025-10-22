Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallermittlungen einmal andersrum

Kaiserslautern (ots)

Nach einem Unfall am Montagvormittag in der Mennonitenstraße sucht die Polizei ausnahmsweise nicht den Verursacher, sondern den Geschädigten: Wer hatte sein Auto auf dem Weg in Richtung Donnersbergstraße am rechten Fahrbahnrand entgegengesetzt zur Fahrtrichtung abgestellt und hat seitdem eine Beschädigung im hinteren Bereich der Fahrerseite?

Eine Frau aus dem Landkreis meldete der Polizei am Dienstag, dass sie am Vortag gegen 10.20 Uhr im Vorbeifahren den geparkten Wagen streifte, nach einigen Minuten Wartezeit aber weiterfuhr. Zur Marke des beschädigten Pkw, der Farbe und dem Kennzeichen konnte die 64-Jährige keine konkreten Angaben machen. Ihrer Erinnerung zufolge könnte es sich um ein graues Fahrzeug gehandelt haben.

Bei der anschließenden Suche vor Ort durch Polizeibeamte wurde kein Auto mit einem entsprechenden Schaden gefunden. Der betroffene Fahrzeughalter oder Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

