POL-PDKL: Verhalten verrät Drogenkonsum

Kaiserslautern (ots)

Weil er unter Drogeneinfluss stand, hat die Polizei am Dienstagnachmittag in der Mennonitenstraße einen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 59-Jährige war gegen 16.40 Uhr in eine routinemäßige Polizeikontrolle geraten. Dabei fiel sein drogentypisches Verhalten auf. Darauf angesprochen, räumte der Mann ein, gelegentlich Cannabis zu konsumieren. Ein Urintest reagierte anschließend auch positiv auf die Stoffgruppe THC. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet.

Der 59-Jährige durfte mit dem Roller nicht weiterfahren. Der E-Scooter wurde an einen fahrtüchtigen Bekannten übergeben. |cri

