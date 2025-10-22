Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kollision durch Unachtsamkeit?

Kaiserslautern (ots)

Vermutlich durch Unachtsamkeit kombiniert mit zu geringem Sicherheitsabstand hat es am Dienstagnachmittag in der Merkurstraße einen Unfall gegeben. Kurz vor halb fünf krachte der Fahrer eines Ford Transit auf das Heck eines vor ihm fahrenden Renault Master, dessen Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste.

Während der Verursacher unverletzt davonkam, erlitten die beiden Insassen des Renault leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst ins nächste Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell