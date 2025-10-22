Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streit endet mit Faustschlägen

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer alltäglichen Verkehrssituation ist es am Dienstagmittag am Opel-Kreisel zwischen zwei Autofahrern zum Streit gekommen. Dieser endete mit einer Körperverletzung.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen war einer der Beteiligten während der Auseinandersetzung aus seinem Fahrzeug ausgestiegen und an den Wagen seines "Streitpartners" herangetreten. Während der hitzigen Diskussion soll er dem Fahrer mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Der Mann erstattete anschließend Anzeige. Der mutmaßliche Verantwortliche hat sich noch nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Zeugen, die den Streit beobachtet haben und Hinweise zu den genauen Abläufen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion 2, Telefon 0631 369-14299, in Verbindung zu setzen. |cri

