FW-M: Eigenunfall mit hohem Schaden (Milbertshofen)

Donnerstag, 31. Juli 2025, 7.43 Uhr

Schleißheimer Straße

Bei einer Einsatzfahrt ist das Kindernotarzteinsatzfahrzeug (KND) heute Morgen in einen schadensträchtigen Unfall verwickelt gewesen.

Am Donnerstagmorgen war der KND zu einem Kindernotarzteinsatz in den Münchner Norden unterwegs. In der Schleißheimer Straße in Milbertshofen ereignete sich dabei ein Unfall mit einem VW Golf. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.

Der unverletzte Fahrer des KND setzte sofort einen Notruf ab und forderte einen Rettungswagen für die Unfallbeteiligten an. Auch der Kindernotarzt wurde nicht verletzt, sodass die Besatzung sich direkt um die Fahrerin des VW und ihren Sohn kümmern konnte.

Nach ersten Untersuchungen konnte die Frau als leichtverletzt und der Junge als unverletzt eingestuft werden. Da aber in dem Golf die Airbags ausgelöst hatten, wurden beide Personen zur Abklärung von einer Rettungswagenbesatzung in eine Münchner Klinik transportiert.

Zur Unfallaufnahme wurde wie üblich die Polizei herangezogen. Während der Maßnahmen kam es im Bereich der Schleißheimer Straße zu Verkehrsbehinderungen.

Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, wurden sie von Abschleppunternehmen in Werkstätten transportiert. Mit einem Ersatzfahrzeug kann der Kindernotarztdienst weiterhin sichergestellt werden.

