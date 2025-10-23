Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Straßenverkehrsgefährdung: Polizei beschlagnahmt Führerschein

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei ermittelt nach einem Unfall und wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung gegen einen 44-jährigen Autofahrer. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen fuhr der Mann am Mittwochabend mit überhöhter Geschwindigkeit die Mannheimer Straße stadteinwärts. Beim Abbiegen in die Donnersbergstraße verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, touchierte einen Bordstein, fuhr über den Mittelgrünstreifen und prallte mit seinem Wagen gegen ein anderes Auto. Der 36-jährige Fahrer des Pkw wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Wie sich während der Unfallaufnahme herausstellte, war der Unfallverursacher alkoholisiert und dürfte unter dem Einfluss von Rauschgift gestanden haben. Der 44-Jährige musste die Beamten für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Dort zeigte sich der Mann jedoch unkooperativ. Er beleidigte die Einsatzkräfte und widersetze sich ihnen. Die Polizisten überwältigten den Mann schließlich, so dass ihm eine Blutprobe entnommen werden konnte. Sie soll Aufschluss über seinen Alkohol- und Drogenkonsum geben. Auf den Mann kommt jetzt ein Strafverfahren zu und er muss mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen. Seinen Führerschein beschlagnahmte die Polizei. Nach Schätzung der Beamten entstand durch den Unfall ein materieller Gesamtschaden von mindestens 14.000 Euro. |erf

