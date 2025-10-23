PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Straßenverkehrsgefährdung: Polizei beschlagnahmt Führerschein

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei ermittelt nach einem Unfall und wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung gegen einen 44-jährigen Autofahrer. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen fuhr der Mann am Mittwochabend mit überhöhter Geschwindigkeit die Mannheimer Straße stadteinwärts. Beim Abbiegen in die Donnersbergstraße verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, touchierte einen Bordstein, fuhr über den Mittelgrünstreifen und prallte mit seinem Wagen gegen ein anderes Auto. Der 36-jährige Fahrer des Pkw wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Wie sich während der Unfallaufnahme herausstellte, war der Unfallverursacher alkoholisiert und dürfte unter dem Einfluss von Rauschgift gestanden haben. Der 44-Jährige musste die Beamten für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Dort zeigte sich der Mann jedoch unkooperativ. Er beleidigte die Einsatzkräfte und widersetze sich ihnen. Die Polizisten überwältigten den Mann schließlich, so dass ihm eine Blutprobe entnommen werden konnte. Sie soll Aufschluss über seinen Alkohol- und Drogenkonsum geben. Auf den Mann kommt jetzt ein Strafverfahren zu und er muss mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen. Seinen Führerschein beschlagnahmte die Polizei. Nach Schätzung der Beamten entstand durch den Unfall ein materieller Gesamtschaden von mindestens 14.000 Euro. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 13:54

    POL-PDKL: Acht Autos mit Farbe beschädigt

    Kaiserslautern (ots) - Unbekannte haben in einer privaten Tiefgarage am Stiftsplatz zahlreiche Autos mit Graffitifarbe besprüht. Die Tat ereignete sich am Mittwochvormittag. Eine Fahrzeughalterin bemerkte den Schaden an ihrem und an sieben weiteren Wagen gegen 10:30 Uhr. Vermutlich gelangten die Täter durch das Rolltor oder ein Treppenhaus unberechtigt in die Tiefgarage. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 17:37

    POL-PDKL: Streit an der Supermarkt-Kasse

    Kaiserslautern (ots) - In einem Supermarkt in der Innenstadt sind sich am Dienstagnachmittag zwei Männer in die Haare geraten. Hintergrund war nach den bisherigen Ermittlungen, dass einer der beiden sich despektierlich über die Begleiterin des anderen äußerte. Die beiden Männer sowie die Frau standen gegen 17.30 Uhr in der Warteschlange an der Supermarkt-Kasse, als der Streit anfing. Weil der 20-Jährige die ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 17:35

    POL-PDKL: Kollision durch Unachtsamkeit?

    Kaiserslautern (ots) - Vermutlich durch Unachtsamkeit kombiniert mit zu geringem Sicherheitsabstand hat es am Dienstagnachmittag in der Merkurstraße einen Unfall gegeben. Kurz vor halb fünf krachte der Fahrer eines Ford Transit auf das Heck eines vor ihm fahrenden Renault Master, dessen Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste. Während der Verursacher unverletzt davonkam, erlitten die beiden Insassen des Renault leichte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren