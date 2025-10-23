Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: In den Schwitzkasten genommen

Kaiserslautern (ots)

Eine Rangelei ist der Polizei am Mittwochvormittag aus der Straße "Grüner Graben" gemeldet worden. Zeugen hatten kurz nach 11 Uhr beobachtet, wie ein Mann einen anderen im Verlauf einer Auseinandersetzung in den sogenannten "Schwitzkasten" nahm.

Der betroffene 24-Jährige klagte anschließend über Schmerzen im Halsbereich. Er gab an, sich selbständig zur Untersuchung ins Krankenhaus zu begeben.

Was der Auslöser des Streits zwischen den beiden 24 und 46 Jahre alten Männern war, konnte vor Ort nicht geklärt werden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet. |cri

